Trinity High School in Ocala class of 2021 includes 114 seniors. Below is a list of the graduates. Above are the class valedictorian and salutatorian.
|Daijhae Shakeem Abate
Kirk Steven Abbott
Jaelyn Maria Angulo
Selaina Elyse Bojanowski
Natalie Margaret Boring
elsea Elizabeth Canaday
Paola Cristal Castillo
Campbell Walker Crews
Mason Reilly Danner
João Vitor De Amorim
Feliciano Da Costa
Dallas Attilio De Simone
Nía Michelle DeLisle-Perez
Tatiana Grace Demcovich
Jacob Gembler Dempsey
Emily Maria Ewers
Christopher Loring Felix
Emma Kate Felix
Stephanie Nichole Figueroa Rivera
Nicholas Robert Fischer
Maddison Brooke Folsom
Lucas Henry Franco
Alexander Saheen Fretland
Lucia Garcia Casas
John Mark Gibas
Casey Robin Glorius
Adelina Mireille Gomez-Joseph
Robyn Mae Grenier
Cathryn Mary Groo
William Francis Hartley
Lauren Mackay Hebert
Morgan Joanne Heil
Matthew Thomas Hewitson
Brenna Erin Holloway
Abbey Marie Jackson
Omarea Levoye James
August Blue Jasper
Chanhoo Jeong
Caleb Alan Johnson
Bryson Stafford Jones
Amelia Elizabeth Keegan
Tori Elizabeth Kennedy
Jasmine Nicole King
Rebekah Rose Kingsley Payden Reed Knettles
Eric Edward Kolb
Garner Eric Langlo
Amelia Grace LaValle
Aiden Joel Leach
Taylor Jolie LeBlanc
William Hampton Lindsey
Andrew Taylor Long
Megan Gabriella Lopez
Sabrina Rose Lopez
Valerie Lorenzo
Amy Lozano
James William Mack
Amanda Leigh Marques
Jessica Sophia Martinez
Jonathan Wesley Martinez
Sarah Elizabeth Ann Matychak
Madelyn Mary McDonnell
Jessica Nicole Meyer
Dominika Agnieszka Mierzwinska
Tanner James Mims
Mary Leigh Morris
Allison Paige Morrow
Crystal Renee Murphree
Cianna Mariah Neal
Jacques-Alexandre Njeanwobe
Santiago Ocejo Alarcon
Brady Lorenzo O'Donohue
Victoria Maria Ortiz
Khristian Gabriel Ortiz Correa
Luis Gianni Paraliticci Cataldi
Lauren Michaela Parrow
Graydon Cole Patton
Brooke Elizabeth Patzner
Mason Jon Petenbrink
Ana Maria Ramos
Ashlyn Morgan Reilly
Nicholas Charles Rendon
Hannah Marie Rodriguez
Zavier Rodriguez
Luke Benjamin Rogers
Cody Nicholas Romero
Nicolas Enrique Rosario
Sofia Antonia Rosario
Jamarian Elijah Samuel
Izabelle Sophia Sanchez
James Carter Schatt
Mason Judson Scroggie
Ashley Marie Sellers
Jake Ryan Slaughter
Terrell Jovon Snowden
Sabrina Nia Somai
Melanie Michelle Sosa
Bridget Patricia-Rose Steiner
Emily Madison Stodghill
Karen Sumi
Seamus Patrick Terry
Chloe Elizabeth Teter
Isabella Sophia Tieche
Miguel Leonardo Toral
Gabriel Umana
Margarita Maria Milburn de Urtubey
Marely Vazquez
Hexiang Wang
Jillian Yvonne Whitler
Kiana Katelyn Wiley
David Lashun Williams
Clarice Elaine Wilson
Alvaro Yagüe Cebrian
Carson Michael York
Amy Lynn Young
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