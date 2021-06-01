Trinity 2021

Trinity High School in Ocala class of 2021 includes 114 seniors. Below is a list of the graduates. Above are the class valedictorian and salutatorian.

Daijhae Shakeem Abate 

Kirk Steven Abbott 

Jaelyn Maria Angulo 

Selaina Elyse Bojanowski

Natalie Margaret Boring 

elsea Elizabeth Canaday

Paola Cristal Castillo

Campbell Walker Crews

Mason Reilly Danner 

João Vitor De Amorim

Feliciano Da Costa 

Dallas Attilio De Simone 

Nía Michelle DeLisle-Perez

Tatiana Grace Demcovich 

Jacob Gembler Dempsey 

Emily Maria Ewers 

Christopher Loring Felix 

Emma Kate Felix 

Stephanie Nichole Figueroa Rivera 

Nicholas Robert Fischer 

Maddison Brooke Folsom 

Lucas Henry Franco 

Alexander Saheen Fretland 

Lucia Garcia Casas 

John Mark Gibas 

Casey Robin Glorius 

Adelina Mireille Gomez-Joseph 

Robyn Mae Grenier 

Cathryn Mary Groo 

William Francis Hartley 

Lauren Mackay Hebert 

Morgan Joanne Heil 

Matthew Thomas Hewitson 

Brenna Erin Holloway 

Abbey Marie Jackson 

Omarea Levoye James 

August Blue Jasper 

Chanhoo Jeong 

Caleb Alan Johnson 

Bryson Stafford Jones 

Amelia Elizabeth Keegan 

Tori Elizabeth Kennedy 

Jasmine Nicole King 

Rebekah Rose Kingsley Payden Reed Knettles 

Eric Edward Kolb 

Garner Eric Langlo 

Amelia Grace LaValle 

Aiden Joel Leach 

Taylor Jolie LeBlanc 

William Hampton Lindsey 

Andrew Taylor Long 

Megan Gabriella Lopez 

Sabrina Rose Lopez 

Valerie Lorenzo 

Amy Lozano 

James William Mack 

Amanda Leigh Marques

Jessica Sophia Martinez

Jonathan Wesley Martinez 

Sarah Elizabeth Ann Matychak 

Madelyn Mary McDonnell

Jessica Nicole Meyer

Dominika Agnieszka Mierzwinska 

Tanner James Mims 

Mary Leigh Morris 

Allison Paige Morrow 

Crystal Renee Murphree 

Cianna Mariah Neal 

Jacques-Alexandre Njeanwobe 

Santiago Ocejo Alarcon 

Brady Lorenzo O'Donohue 

Victoria Maria Ortiz 

Khristian Gabriel Ortiz Correa 

Luis Gianni Paraliticci Cataldi 

Lauren Michaela Parrow 

Graydon Cole Patton 

Brooke Elizabeth Patzner

Mason Jon Petenbrink 

Ana Maria Ramos 

Ashlyn Morgan Reilly 

Nicholas Charles Rendon 

Hannah Marie Rodriguez 

Zavier Rodriguez 

Luke Benjamin Rogers 

Cody Nicholas Romero 

Nicolas Enrique Rosario 

Sofia Antonia Rosario

Jamarian Elijah Samuel 

Izabelle Sophia Sanchez 

James Carter Schatt 

Mason Judson Scroggie 

Ashley Marie Sellers 

Jake Ryan Slaughter 

Terrell Jovon Snowden 

Sabrina Nia Somai 

Melanie Michelle Sosa 

Bridget Patricia-Rose Steiner 

Emily Madison Stodghill 

Karen Sumi 

Seamus Patrick Terry 

Chloe Elizabeth Teter 

Isabella Sophia Tieche 

Miguel Leonardo Toral 

Gabriel Umana 

Margarita Maria Milburn de Urtubey 

Marely Vazquez 

Hexiang Wang 

Jillian Yvonne Whitler 

Kiana Katelyn Wiley 

David Lashun Williams 

Clarice Elaine Wilson 

Alvaro Yagüe Cebrian 

Carson Michael York 

Amy Lynn Young

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.