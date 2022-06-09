Bishop Moore vals and sal 2022

Bishop Moore High School class of 2022 co-valedictorians Charlene Go and Drew Murphy, and salutatorian Lindsay Haney.

Bishop Moore High School in Orlando class of 2022 includes 301 seniors. Below is a list of the graduates. Above are the class valedictorian and co-salutatorians.

Lila Rose Adams

Alex Joseph Alvarado

Lisette Adriana Alvaro

Rocco Carmen Ambrogio

Andrew Christopher Amell

Robert Cole Anderson

Adriana-Nicole Angot Araune

Jamie Christine Arbelaez Hecker

Matthew Armstrong

Sebastian Arnal

Sofia Arriagada

Lauren Elizabeth Augustine

Karina Aybar De Los Santos

Catalina Marie Banciella

Samuel Barbosa

Victoria Elizabeth Barboza

Gabriella Patricia Barnaby

Avery Noel Barnes

Philopater Romany Bassous

Sheyla Batista

Gabriel William Bedoya

Gabrielle Gianna Beechner

Mia Grace Bello

Gianna Nicole Benfatti

Connor Joseph Bernal

Bennett Aaron Bert

Ella Rayne Bines

Karolyn Rebekkah Bodwell

Rachel Nicole Boik

Gregory Alexander Bori

Santiago Jose Borja

Madelyn Paige Boudreaux

Rowen Antonio Bowles

Kiana Katana Nguyen Boyd

Meghan Michele Brauman

Patricia Marie Briceno

Avery McCall Britt

Carson Riley Britt

Alise Marie Brock

Emma Reagan Brooks

Aidan Therese Bryant

Elliott Jay Cabreira

Jeremy Daniel Caceres

Gabriella Luna Cafaro

Chloe Calixte

Zachary John Calpey

Jackson Garry Calvert

Sean-Tyhler Camacho

Aylin Rocio Cardozo

Sofia Elena Carroll

Gabriel Pavel Castro

Emily Kay Chaires

Xavier Dana Melendez Chandler

Devon Adele Clark

Isabella Olga Clark

David Alexander Cole

Carlos Alberto Colon

Kayla Marie Colon

Evelyn Grace Cooper

Sophie Josephine Crant

Sydney Marie Croteau

Christina Danielle Daccache

Michael Joseph Dadlani

Michael Joel Frazier Davidson

William Manuel Davila

Adriana Luzmila Davis

Maria Carolina de Castro Neves

Lauren Elizabeth deBautte

Nicolas DeJesus

Sebastian Del Castillo

Elizabeth del Gallego-Quiceno

Maliha Tara Delvalle

Liara Milette Descartes

Anasofia Diaz

Sophia Louise Donovan

Sagie-May May Dorcely

Dylan Raymond Franklin Du Chateau

Ethiopia Lynn Dunn

Kathryn Marie Dzambo

Cade Jacob Eisenhut

Robert Escalona

Ally Lauren Farace

Victor D. Fernandes

Isabella Sofia Ferreira

Kian J. Finlan

Hope Simone Finnane

Norah Maureen Flaherty

Andrea Zoé Fontanes-Rosas

Tess Anne Frana

Joseph Anthony Freitas

Shannon Elizabeth Fricker

Ryan Michael Furey

Alyssa Kieley Garcia

Anna Grace Gardner

Kayla Maria Gelovich

Allyson Marie Giarrusso

Kaylee Anne Givens

Charlene S. Go

Lauren Marie Goerke

Matheus Sant’Ana Goncalves

Aidan Reilly Gonzalez

Maya Alyse Gonzalez

Sarah Gonzalez

Sofia Victoria Gonzalez

Robert Lowry Goulet

Zane Allen Greenfield

Benjamin Daniel Greeno

Carlie Elizabeth Griffin

Braden Alan Patrick Griffiths

Sophia Dorothy Groom

Austin Ameth Guardia

Alexandra Abad Guevara

Joseph Willard Gundrum

Isabella Marie Guyse

Javian Alfonso Guzman-Vermilye

Ronald Joseph Haggerty

Rylee Kate Hammons

Lindsay Marie Haney

Michelle Rose Hanson

Dylan Anthony Harkins

Kelso Asa Harmening

Lucca Trevisan Hentz

Bianca Andrea Herrera

Grace Elizabeth Herrero

Tanner Rex Hurley

Joseph Donald Iredell

Pierce Alexander Jackson

Abigale Francesca James

Alexandra Elsie Johnson

Noah Garrett Johnson

Osyel Angelo Jones

Jaivonn Alexandro Lanosh Jules

Aaliyah Marie Kanehailua

Ella G. Kazukietas

Kristina Rose Kearney

Emily Ann Kelley

Thomas Patrick Kenefick

Taha Rayan Kerdoudi

Kenneth Lagrosa Kho

Leiah Nicole Kim

Ethan Jarrad Kindel

John Michael King

Dylan Hunter Kling

Jacob Ryan Knott

Trinity Carson Kolling

Victoria Lynn Kota

Gabrielle Rae Kulikowski

Hunter Thomas Kwiatkowski

Julia Marie LaMorte

Emily Sarah LaRochelle

Connor Evan Lausch

Sofia Elizabeth Laverty

Petula Diem Le

Priscilla Mai Le

Tiffany Katlan Le

Harper Edy Leacox

Gabriel Hunt Leeper

Lucille Marie Leger

Emily Grace Lehnen

Songbai Li

Zoe Simone Loerzel

Bailee Kristina Lonabaugh

Oscar David Londono

Kaitlyn Elizabeth Lowe

Mateo Lozano

Cassande Lubin

Dakotah William Lucarelli-VanBuskirk

Dylan James Magee

Caden Patrick Mahony

Ainsley Jade Mann

Caroline Grace Martin

Sergio Manuel Martinez

Presley Victoria Mason

Sarah Elizabeth McCluskey

William Gerrard McDonald

Christian Taylor McKeever

Joshua Jon McMillan

Samuel Ayden McMinn

Mary Catherine McNeilly

Francesca Medaglia

Jack Henry Meier

Katherine Eileen Meyers

Christina Florine Mezier

Katherine Elizabeth Minotti

Ryan Patrick Missigman

Nikita Marisa Mock

Gavin Taylor Moffatt

Taylor Rose Moler

Cristian Immanuel Montes

Nicole Alexandra Montilla Barloa

Maria Eduarda Reis e Silva More

Isabella Moreno

Addyson Lynelle Morgan

Kaley Ann Morrissey

Margaret Rose Mullally

Riley Richard Mulligan

Ryan Kainoa Muragin

Drew Alan Murphy

Patrick Nicholas Murray

Lilian Dahlia Nell

Brianna Emily Newcomer

Guillermo Gabriel Noguera-Viso

Ross Michael O’Keefe

Meredith Rachel O’Malley

Thomas Michael O’Shaughnessy

Rafael Angelo Oliver

Ejikeme Wilfred Onyia

Angel Uriel Ortega

John Malcolm Osterndorf

Diego Andre Pacheco

Ethan Palacios

Gavin Jacob Palafox-Viado

Patrick William Parker

Joehan Marcelo Pastrana

David Penaylillo

Alicia Josie Penny

Litza Sophia Perez-Figueroa

Skyler Hannah Phan

Emilio Gerald Pierre

Nheemie Elizabeth Pierre-Remy

Alejandro Pineda

Victoria Isabelle Pineda

Joshua Patrick Poon

Thomas James Preusser

Clara Maria Prieto

Sarah Catherine Quinlivan

Gabriella Isabel Alesna Quisumbing

Marcello Aurelius Ramirez

Ricardo Javier Ramirez-Aguiar

Hugo A. Ramon Vazquez

Antonio Miguel Ramos

Briana Marie Ramos

Lucas Josiah Ramos

Susana Parra Ramos

Jackson Conrad Raper

Ethan Micah Ratta

D’Angelo Joshua Reid

Isaiah Anthony Reid-Kirkland

Caroline Elizabeth Rickard

Camden Gray Riddle

Alexander Aureo Rivera

Omar Marcial Rivera

Sarah Jessica Roberts

Katery Rodriguez

Emmanuel Rodriguez Mendoza

Jacob Samuel Rollen

Mikaella Romero

Alexander Jacob Ruedas

Bryan Patrick Ruiz

Jeremy William Ruiz

Josephine Irma Ruiz

Chanel Pauline Ruiz Walls

Annina Eileen Ryan

Anthony James Sabella

Colin Joseph Sadtler

Raissa Lynne Amaya Saint-Fort

Joseph Daniel Salazar

Valentina Salazar

Isabela Victoria Salcedo

Brian Emmanuel Sanchez

Amelia Faith Santos

Hunter Logan Madison Sardin

Morgan Emily Schaffer

Sara Jeanne Schefstad

Isabella Marie Schermerhorn

Emma Blake Schwieger

Kathryn Michelle Shank

Kauet Ribeiro Silva

Calvin Walter Smart

Peter Anthony Smilek

Victoria Ann Smith

Ava Olivia Sorrentino

Callie Michelle Spelman

John Robert Stanton

Jessica Harris Stead

Elaina Michele Steadman

Meghan Elizabeth Steffy

Sophia Adelle Stephens

Shannon Annemarie Stewart

Sean Michael Stimmel

Serina Donna Strollo

Faith Ramona Sutton

Nicholas Jack Sweeney

Kalea Rae Thompson

Gahel Tomko

Dinh Thien Truong

Jake Augustine Tutera

Ihuoma E. Uchegbu

Reynaldo Ivan Valdes

Christophe Hunter Villain

David Fernando Villarraga

Giovanna Gabriela Viloria-Castillo

Caden Bryant Vogelbacher

Olivia Lucille Voltolina

Gracey Lyn Waterman

Colin Robert Weber

Sydney Elizabeth Wilson

Theresa Marie Woodall

Catherine Anne Woodward

Tiffany Paola Zalewski

Colton Alan Zannini

 

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