Bishop Moore High School in Orlando class of 2022 includes 301 seniors. Below is a list of the graduates. Above are the class valedictorian and co-salutatorians.
Lila Rose Adams
Alex Joseph Alvarado
Lisette Adriana Alvaro
Rocco Carmen Ambrogio
Andrew Christopher Amell
Robert Cole Anderson
Adriana-Nicole Angot Araune
Jamie Christine Arbelaez Hecker
Matthew Armstrong
Sebastian Arnal
Sofia Arriagada
Lauren Elizabeth Augustine
Karina Aybar De Los Santos
Catalina Marie Banciella
Samuel Barbosa
Victoria Elizabeth Barboza
Gabriella Patricia Barnaby
Avery Noel Barnes
Philopater Romany Bassous
Sheyla Batista
Gabriel William Bedoya
Gabrielle Gianna Beechner
Mia Grace Bello
Gianna Nicole Benfatti
Connor Joseph Bernal
Bennett Aaron Bert
Ella Rayne Bines
Karolyn Rebekkah Bodwell
Rachel Nicole Boik
Gregory Alexander Bori
Santiago Jose Borja
Madelyn Paige Boudreaux
Rowen Antonio Bowles
Kiana Katana Nguyen Boyd
Meghan Michele Brauman
Patricia Marie Briceno
Avery McCall Britt
Carson Riley Britt
Alise Marie Brock
Emma Reagan Brooks
Aidan Therese Bryant
Elliott Jay Cabreira
Jeremy Daniel Caceres
Gabriella Luna Cafaro
Chloe Calixte
Zachary John Calpey
Jackson Garry Calvert
Sean-Tyhler Camacho
Aylin Rocio Cardozo
Sofia Elena Carroll
Gabriel Pavel Castro
Emily Kay Chaires
Xavier Dana Melendez Chandler
Devon Adele Clark
Isabella Olga Clark
David Alexander Cole
Carlos Alberto Colon
Kayla Marie Colon
Evelyn Grace Cooper
Sophie Josephine Crant
Sydney Marie Croteau
Christina Danielle Daccache
Michael Joseph Dadlani
Michael Joel Frazier Davidson
William Manuel Davila
Adriana Luzmila Davis
Maria Carolina de Castro Neves
Lauren Elizabeth deBautte
Nicolas DeJesus
Sebastian Del Castillo
Elizabeth del Gallego-Quiceno
Maliha Tara Delvalle
Liara Milette Descartes
Anasofia Diaz
Sophia Louise Donovan
Sagie-May May Dorcely
Dylan Raymond Franklin Du Chateau
Ethiopia Lynn Dunn
Kathryn Marie Dzambo
Cade Jacob Eisenhut
Robert Escalona
Ally Lauren Farace
Victor D. Fernandes
Isabella Sofia Ferreira
Kian J. Finlan
Hope Simone Finnane
Norah Maureen Flaherty
Andrea Zoé Fontanes-Rosas
Tess Anne Frana
Joseph Anthony Freitas
Shannon Elizabeth Fricker
Ryan Michael Furey
Alyssa Kieley Garcia
Anna Grace Gardner
Kayla Maria Gelovich
Allyson Marie Giarrusso
Kaylee Anne Givens
Charlene S. Go
Lauren Marie Goerke
Matheus Sant’Ana Goncalves
Aidan Reilly Gonzalez
Maya Alyse Gonzalez
Sarah Gonzalez
Sofia Victoria Gonzalez
Robert Lowry Goulet
Zane Allen Greenfield
Benjamin Daniel Greeno
Carlie Elizabeth Griffin
Braden Alan Patrick Griffiths
Sophia Dorothy Groom
Austin Ameth Guardia
Alexandra Abad Guevara
Joseph Willard Gundrum
Isabella Marie Guyse
Javian Alfonso Guzman-Vermilye
Ronald Joseph Haggerty
Rylee Kate Hammons
Lindsay Marie Haney
Michelle Rose Hanson
Dylan Anthony Harkins
Kelso Asa Harmening
Lucca Trevisan Hentz
Bianca Andrea Herrera
Grace Elizabeth Herrero
Tanner Rex Hurley
Joseph Donald Iredell
Pierce Alexander Jackson
Abigale Francesca James
Alexandra Elsie Johnson
Noah Garrett Johnson
Osyel Angelo Jones
Jaivonn Alexandro Lanosh Jules
Aaliyah Marie Kanehailua
Ella G. Kazukietas
Kristina Rose Kearney
Emily Ann Kelley
Thomas Patrick Kenefick
Taha Rayan Kerdoudi
Kenneth Lagrosa Kho
Leiah Nicole Kim
Ethan Jarrad Kindel
John Michael King
Dylan Hunter Kling
Jacob Ryan Knott
Trinity Carson Kolling
Victoria Lynn Kota
Gabrielle Rae Kulikowski
Hunter Thomas Kwiatkowski
Julia Marie LaMorte
Emily Sarah LaRochelle
Connor Evan Lausch
Sofia Elizabeth Laverty
Petula Diem Le
Priscilla Mai Le
Tiffany Katlan Le
Harper Edy Leacox
Gabriel Hunt Leeper
Lucille Marie Leger
Emily Grace Lehnen
Songbai Li
Zoe Simone Loerzel
Bailee Kristina Lonabaugh
Oscar David Londono
Kaitlyn Elizabeth Lowe
Mateo Lozano
Cassande Lubin
Dakotah William Lucarelli-VanBuskirk
Dylan James Magee
Caden Patrick Mahony
Ainsley Jade Mann
Caroline Grace Martin
Sergio Manuel Martinez
Presley Victoria Mason
Sarah Elizabeth McCluskey
William Gerrard McDonald
Christian Taylor McKeever
Joshua Jon McMillan
Samuel Ayden McMinn
Mary Catherine McNeilly
Francesca Medaglia
Jack Henry Meier
Katherine Eileen Meyers
Christina Florine Mezier
Katherine Elizabeth Minotti
Ryan Patrick Missigman
Nikita Marisa Mock
Gavin Taylor Moffatt
Taylor Rose Moler
Cristian Immanuel Montes
Nicole Alexandra Montilla Barloa
Maria Eduarda Reis e Silva More
Isabella Moreno
Addyson Lynelle Morgan
Kaley Ann Morrissey
Margaret Rose Mullally
Riley Richard Mulligan
Ryan Kainoa Muragin
Drew Alan Murphy
Patrick Nicholas Murray
Lilian Dahlia Nell
Brianna Emily Newcomer
Guillermo Gabriel Noguera-Viso
Ross Michael O’Keefe
Meredith Rachel O’Malley
Thomas Michael O’Shaughnessy
Rafael Angelo Oliver
Ejikeme Wilfred Onyia
Angel Uriel Ortega
John Malcolm Osterndorf
Diego Andre Pacheco
Ethan Palacios
Gavin Jacob Palafox-Viado
Patrick William Parker
Joehan Marcelo Pastrana
David Penaylillo
Alicia Josie Penny
Litza Sophia Perez-Figueroa
Skyler Hannah Phan
Emilio Gerald Pierre
Nheemie Elizabeth Pierre-Remy
Alejandro Pineda
Victoria Isabelle Pineda
Joshua Patrick Poon
Thomas James Preusser
Clara Maria Prieto
Sarah Catherine Quinlivan
Gabriella Isabel Alesna Quisumbing
Marcello Aurelius Ramirez
Ricardo Javier Ramirez-Aguiar
Hugo A. Ramon Vazquez
Antonio Miguel Ramos
Briana Marie Ramos
Lucas Josiah Ramos
Susana Parra Ramos
Jackson Conrad Raper
Ethan Micah Ratta
D’Angelo Joshua Reid
Isaiah Anthony Reid-Kirkland
Caroline Elizabeth Rickard
Camden Gray Riddle
Alexander Aureo Rivera
Omar Marcial Rivera
Sarah Jessica Roberts
Katery Rodriguez
Emmanuel Rodriguez Mendoza
Jacob Samuel Rollen
Mikaella Romero
Alexander Jacob Ruedas
Bryan Patrick Ruiz
Jeremy William Ruiz
Josephine Irma Ruiz
Chanel Pauline Ruiz Walls
Annina Eileen Ryan
Anthony James Sabella
Colin Joseph Sadtler
Raissa Lynne Amaya Saint-Fort
Joseph Daniel Salazar
Valentina Salazar
Isabela Victoria Salcedo
Brian Emmanuel Sanchez
Amelia Faith Santos
Hunter Logan Madison Sardin
Morgan Emily Schaffer
Sara Jeanne Schefstad
Isabella Marie Schermerhorn
Emma Blake Schwieger
Kathryn Michelle Shank
Kauet Ribeiro Silva
Calvin Walter Smart
Peter Anthony Smilek
Victoria Ann Smith
Ava Olivia Sorrentino
Callie Michelle Spelman
John Robert Stanton
Jessica Harris Stead
Elaina Michele Steadman
Meghan Elizabeth Steffy
Sophia Adelle Stephens
Shannon Annemarie Stewart
Sean Michael Stimmel
Serina Donna Strollo
Faith Ramona Sutton
Nicholas Jack Sweeney
Kalea Rae Thompson
Gahel Tomko
Dinh Thien Truong
Jake Augustine Tutera
Ihuoma E. Uchegbu
Reynaldo Ivan Valdes
Christophe Hunter Villain
David Fernando Villarraga
Giovanna Gabriela Viloria-Castillo
Caden Bryant Vogelbacher
Olivia Lucille Voltolina
Gracey Lyn Waterman
Colin Robert Weber
Sydney Elizabeth Wilson
Theresa Marie Woodall
Catherine Anne Woodward
Tiffany Paola Zalewski
Colton Alan Zannini
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